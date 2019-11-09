Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.
Он предположил, что действия Соколова были вызваны «влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта». При этом Почуев отметил, что факт причастности его подзащитного у убийству еще не доказан.
Ранее в СК сообщили, что заинтересовались сообщениями об избиении Соколовым другой студентки. Якобы в 2008 году девушку, которая решила расстаться с ним, он привязал к стулу, избивал в течение часа и угрожал изуродовать и убить.
Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.