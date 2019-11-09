Историк-расчленитель Соколов оформил явку с повинной

Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

Он предположил, что действия Соколова были вызваны «влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта». При этом Почуев отметил, что факт причастности его подзащитного у убийству еще не доказан.

Ранее в СК сообщили, что заинтересовались сообщениями об избиении Соколовым другой студентки. Якобы в 2008 году девушку, которая решила расстаться с ним, он привязал к стулу, избивал в течение часа и угрожал изуродовать и убить.