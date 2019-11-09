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Водолазы обнаружили ноги убитой преподавателем СПбГУ девушки 

Lenta.ru + ещё 35 1 час назад
Водолазы обнаружили ноги убитой ученым девушки
Фото: Lenta.ru
В реке Мойка в Петербурге обнаружены останки аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которой признался ее научный руководитель Олег Соколов. Об этом сообщает газета «Фонтанка».
По данным издания, водолазы подняли со дна реки черные пакеты, в которых, предположительно, находятся ноги женщины.
Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историк находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.
Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство.
В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Олег Соколов , МВД , Санкт-Петербург
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