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Главного юриста Нацбанка Украины задержали при получении взятки в $15 тыс. 

ТАСС + ещё 1 50 минут назад
Юриста Нацбанка Украины задержали во время взятки
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Киеве главного юрисконсульта Национального банка Украины (НБУ) при получении взятки в размере $15 тыс. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
"Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору компании, осуществляющей деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций", — говорится в сообщении.
Юрист Нацбанка потребовала от предпринимателя $30 тыс. Правоохранители задержали чиновницу и посредника во время передачи половины этой суммы.
Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение по статьям о мошенничестве и даче взятки. В Национальном банке уже заявили о готовности содействовать следствию, а также о намерении провести внутреннюю проверку по этому делу.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Киев
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