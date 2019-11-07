Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли

Дело о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской попало в производство следователю Супруненко. Он рассказал, что 15 декабря 2015 года выехал на место происшествия и квалифицировал действия криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец) и его спутников как хулиганство. Спустя год следователю передали рапорт о наличии в действиях Итальянца признаков вымогательства, пишет издание. По словам Супруненко, он не думал о переквалификации обвинения Кочуйкову на более тяжкое, так как для этого не было оснований.

В феврале 2016 года Главное следственное управление изъяло дело у Супруненко и передало его в отдел по расследованию преступлений, совершенных силовиками. Бывший следователь заявил, что Дрыманов, который на тот момент являлся руководителем главка, объяснял это решением разгрузить Супруненко. По словам генерала СК, в этот период следователь был занят делом участника теракта на Дубровке Хасана Закаева

Однако Супруненко опроверг эти показания в Мосгорсуде . Он отметил, что дело Закаева в тот период ушло в суд, и он вполне мог бы продолжать следствие по делу о перестрелке на Рочдельской. Бывший следователь добавил, что он работал с бригадой из четырех-пяти человек, а само дело было «стандартным, ничем не выделяющимся».

Супруненко также раскритиковал решение новой следственной группы выделить в отдельное производство материалы, связанные с бывшим сотрудником КГБ Эдуардом Буданцевым, участвовавшим в перестрелке. По словам экс-следователя, это решение было нецелесообразным, поскольку при разделении дел всех фигурантов «терялся смысл действий каждого» и сложнее было дать им правильную юридическую квалификацию.

Дрыманов проходил свидетелем по делу о взятке, ключевой фигурой которой был криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой). Он вместе с Кочуйковым входил в состав вооруженной группировки, занимающейся вымогательством у столичных предпринимателей. В декабре 2015 года они под угрозой насилия стали вымогать у владелицы ресторана на Рочдельской улице восемь миллионов рублей. В результате началась перестрелка, в ходе которой погибли два человека, еще семерых госпитализировали. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

Генерала СК задержали в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам дела о взятках и впоследствии арестовали. Арест был продлен по решению суда в марте 2019 года до 16 июня.

По имеющейся информации, первый эпизод дела связан с несколькими офицерами СК РФ, которые получили взятку размером один миллион долларов за освобождение из СИЗО Кочуйкова. Они поделили между собой деньги.

Согласно второму эпизоду, генерал-майора обвиняют в получении от Никандрова 9850 евро за покровительство. Дрыманов свою вину отрицает.