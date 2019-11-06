Бывшего следователя МВД отдали по суд за хищение изъятых денег

Бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько обвиняют в особо крупном хищении денежной суммы, проходившей в качестве вещдока.

По информации «Коммерсанта», полковнику юстиции инкриминируют присвоение почти 53 млн рублей, изъятых правоохранителями из банковской ячейки в ходе расследования хищения у Спецстроя

В июне 2016 года Ходько возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда предпринимателей, подозреваемых в махинациях на подрядах Спецстроя.

Из арендованной ими ячейки тогда были изъяты 740 тыс. долларов, более 59 тыс. евро и 1,5 млн рублей. Отмечается, что деньги хранились в сейфе в кабинете Ходько, однако позже они пропали.

Бывший следователь вину не признает. Он утверждает, что в тот период уходил в отпуск, и деньги мог взять кто-то из его сотрудников. Он допускает только, что вовремя не оформил изъятие.

Сначала по факту было возбуждено уголовное дело о краже. Ходько проходил по нему свидетелем. Затем ему предъявили обвинение в растрате, и в октябре 2018 года он был арестован.