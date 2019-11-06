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Бывшего следователя МВД отдали по суд за хищение изъятых денег 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывшего следователя МВД отдали по суд
Фото: РИА Новости
Бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько обвиняют в особо крупном хищении денежной суммы, проходившей в качестве вещдока.
По информации «Коммерсанта», полковнику юстиции инкриминируют присвоение почти 53 млн рублей, изъятых правоохранителями из банковской ячейки в ходе расследования хищения у Спецстроя.
В июне 2016 года Ходько возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда предпринимателей, подозреваемых в махинациях на подрядах Спецстроя.
Из арендованной ими ячейки тогда были изъяты 740 тыс. долларов, более 59 тыс. евро и 1,5 млн рублей. Отмечается, что деньги хранились в сейфе в кабинете Ходько, однако позже они пропали.
Бывший следователь вину не признает. Он утверждает, что в тот период уходил в отпуск, и деньги мог взять кто-то из его сотрудников. Он допускает только, что вовремя не оформил изъятие.
Сначала по факту было возбуждено уголовное дело о краже. Ходько проходил по нему свидетелем. Затем ему предъявили обвинение в растрате, и в октябре 2018 года он был арестован.
Адвокат бывшего следователя Глеб Попов заявил, что в деле нет ни прямых, ни косвенных доказательств вины Ходько. К рассмотрению дела приступил Тверской суд Москвы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Глеб Попов , Антон Ходько , Спецстрой , МВД
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