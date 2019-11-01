Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вор в законе задержан в Ульяновской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Вор в законе задержан в Ульяновской области
Фото: РИА Новости
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Ульяновской области криминального лидера, сообщили в региональном управлении МВД.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 22 отдела Главного управления уголовного розыска МВД России, межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Ульяновской области и силовой поддержке Росгвардии региона задержан лидер криминальной среды Ульяновской области», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По сообщению полиции, обладая безоговорочным авторитетом, 39-летний житель Ульяновска с марта 2018 года занимал высшее положение в криминальной иерархии региона, а лица, имеющие более низкий криминальный статус, выполняли его указания и поручения. Задержанный придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи преступной среды, в которой обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории региона.
Как сообщили в региональном СК, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Напомним, 19 октября в Красноярском крае сотрудники полиции и бойцы СОБРа задержали «вора в законе» Костю Канского в ходе штурма его дома.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Отец погибшего ребенка в Нарьян-Маре высказался об убийце Отец погибшего ребенка в Нарьян-Маре высказался об убийце В Ростовской области пенсионера задержали за изнасилование внучки В Ростовской области пенсионера задержали за изнасилование внучки
Комментарии 
Теги:
Криминал , Происшествия , Росгвардия , МВД , РИА Новости , Ульяновская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 502
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 62
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 182
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео 30
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть