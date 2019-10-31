Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне

Мать убийцы из Нарьян-Мара: «Он был всё время один»

На видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, мать Поздеева заявляет, что сын все время был один, а девушки у него были только «по молодости». Она не согласилась с утверждением, что сын любил выпить. По ее словам, выпивал он не каждый день, а только в компании с друзьями.

Ранее Mash опубликовал видео допроса Поздеева, на котором он рассказал, что прочитал заклинание, обещавшее вечную жизнь близким и богатую жизнь ему самому. Чтобы заклинание сработало, нужно было убить маленького ребенка.

Как ранее сообщал «Рамблер», днем 31 октября Денис Поздеев пришел в детский сад «Сказка» во время тихого часа и нанес 6-летнему спящему ребенку смертельный удар ножом.