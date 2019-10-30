Российского депутата избили железной трубой

90-е не прошли: депутата избили трубой

В Усолье-Сибирском (Иркутская область) неизвестные в масках напали на депутата городской думы Сергея Угляницу. Об этом сообщает «Усольесити».

По данным издания, двое мужчин спортивного телосложения напали на Угляницу возле его гаража и нанесли ему несколько ударов по голове. Били его, предположительно, трубой.

Фотографию депутата, на которой видны его травмы, в Facebook опубликовала журналист Галина Солонина.

Депутат рассказал порталу «Твой Иркутск», что у него диагностировали переломы глазницы и носа.

«Говорят, что 90-е прошли, но, очевидно, что нет. Я заметил, что бегали какие-то в масках, видимо, знали номер машины, но я этому значения не придал. А сейчас меня изуродовали: перелом глазницы и носа. Это настоящий террор», — заявил он.

«Усольесити» уточняет, что у него также подозрение на черепно-мозговую травму.

Солонина рассказала, что Угляница ранее был членом КПРФ, но вышел из партии после самоубийства однопартийца и друга Михаила Головенчеца, который в предсмертной записке написал о разочаровании в победе на выборах губернатора кандидата от КПРФ Сергея Левченко. Журналистка отметила, что Угляница известен своей критикой действующего губернатора и Иркутского обкома КПРФ, а незадолго до нападения он снова критиковал Левченко в иркутском «Клубе публичной политики».

В пресс-службе Левченко Углянице пожелали скорейшего выздоровления, сообщает «Сибирские новости».

Губернатор обратили внимание на попытки «перевести нападение в политическую плоскость» и заверил, что с политическими оппонентами он борется только на избирательных участках. Левченко взял расследование нападения на депутата под личный контроль.

Как сообщал «Рамблер», Левченко ранее столкнулся с цепочкой проблем. Сначала его отставки из-за охоты на медведя потребовали более ста тысяч человек, подписавших петицию на change.org. Позже в Иркутской области начался паводок, регион посетил президент Владимир Путин и заявил, что не может признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной.

Затем в интернете появилась аудиозапись, на которой жителей Тулуна, пришедших на встречу с Путиным, назвали плохо одетой «бичевней» и «быдлом». В СМИ появилась информация, что голос на записи принадлежит главе пресс-службы иркутского губернатора Ирине Алашкевич.