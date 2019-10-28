Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали

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В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в мае 2018 года ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу сообщал о возбуждении уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера" и задержании 60-летнего учителя физкультуры одной из школ Красносельского района по подозрению в сексуальном насилии над второклассницей в школьном кабинете.
Как информировала судебная пресс-служба, по оценке обвинения Виктор Хлупин 15 мая 2018 года "совершил действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", будучи учителем физкультуры в школе №375.
"Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, назначив экспертизу, которая показала, что потерпевшая оговаривает подсудимого, что ее показания заучены и были скорректированы взрослыми, Хлупина оправдал в связи с непричастностью к совершению преступления, признав за ним право на реабилитацию", — заключила пресс-служба судов.
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Теги:
Криминал , Видео , Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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