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Российский следователь попался на взятке в 19 миллионов рублей и избежал ареста 

Lenta.ru
Следователь попался на огромной взятке и избежал ареста
Фото: агентство «Москва»
Суд освободил из-под стражи следователя Алексея Шиманского и полицейского Кирилла Лисового из Санкт-Петербурга, которых подозревают в посредничестве при передаче взятки в 19 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».
Суд не нашел оснований для содержания обвиняемых в следственном изоляторе (СИЗО), обоих освободили в зале суда. Шиманский выразил желание сотрудничать со следствием.
Как сообщает издание, в передаче многомиллионной взятке участвовали как минимум пять человек, среди которых были Шиманский и Лисовой. Остальные трое посредников избежали уголовного дела.
По данным «Фонтанки», бизнесмен по фамилии Юнг пытался подкупить следствие, чтобы избежать ответственности за незаконный вывод из России 700 миллионов рублей. Юнг передал адвокату Алексею Одинцову взятку в размере 19 миллионов рублей.
Адвоката задержали оперативники ФСБ. Он согласился сотрудничать со следствием и передал ту же сумму заместителю Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры Тимуру Горному. Прокурор также согласился на сотрудничество и передал эти же 19 миллионов Шиманскому, а тот — Лисовому. Полицейский отказался передавать взятку дальше.
В сентябре Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего следователя по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива за получение взятки в размере 55,5 миллиона рублей. По данным следствия, Гнатив с подельником вымогали деньги у предпринимателя Юрия Исаева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Они обещали бизнесмену помочь избежать тюремного заключения, а иначе угрожали переквалификацией действий на более тяжкий состав. Гнатив 20 лет отслужил в органах ФСБ и имеет боевые и государственные награды, а также многократно признавался «лучшим следователем» спецслужбы.
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Теги:
Криминал , Происшествия , Дмитрий Гнатив , Юрий Исаев , ФСБ , ФСИН , Санкт-Петербург
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