В Подмосковье школьницу подозревают в изнасиловании двух семиклассниц

Ученицу подмосковного города Коломна правоохранители заподозрили в надругательстве над двумя младшими школьницами, сообщает «Комсомольская правда». Девочка отличается агрессивным нравом и не всегда адекватным поведением.

По данным издания, жертвами 15-летнего подростка стали две семиклассницы из другой школы. Она якобы приревновала девочек к парню, который ей нравится, поэтому завела учениц в заброшенный дом и совершила с ними насильственные действия сексуального характера при помощи стеклянной бутылки. Источники издания в правоохранительных органах отметили, что пострадавшие рассказали о произошедшем родителям, те обратились в полицию. В настоящее время назначена доследственная проверка.

Журналисты «КП» попросили охарактеризовать подозреваемую одного из ее преподавателей, который пожелал сохранить анонимность. Учитель рассказал, что девочка уже год стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, при этом отметив ее не всегда адекватное поведение.

«Это агрессия к учителям и детям. В начальной школе она могла без причины укусить или ударить кого-то из одноклассников», — приводит издание слова своего собеседника.

При этом преподаватель подчеркнул, что девочка из очень бедной семьи, в которой является единственным ребёнком.