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Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей 

News.ru + ещё 6 1 час назад
В России хотят запретить СМИ писать о преступлениях детей
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений. Такая информация, по мнению ведомства, должна быть закрыта.
Начальник управления по надзору за несовершеннолетними Марина Зайцева заявила, что в 2019 году прокуроры проводили проверки в Забайкальском крае и ряде других регионов России по данным о распространении криминальной «субкультуры» в среде подростков. Она подчеркнула, что приверженность маргинальным движениям очень быстро распространяется через Интернет.
Зайцева сообщила, что по обращениям Генпрокуратуры за несколько месяцев было блокировано более 7 тысяч сайтов, которые распространяли призывы примкнуть к таким «субкультурам». Она отметила необходимость принятия радикальных мер, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что МВД России выступило с новой законодательной инициативой, касающейся контента для детей в Сети. Ведомство предлагает ужесточить ответственность владельцев сайтов за негативные материалы, нацеленные на несовершеннолетних.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Марина Зайцева , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край
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