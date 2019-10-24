В России хотят запретить СМИ писать о преступлениях детей

Генпрокуратура предлагает запретить публикации о преступлениях детей

Генеральная прокуратура России уверена, что публикации о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, провоцирует повторение правонарушений. Такая информация, по мнению ведомства, должна быть закрыта.

Начальник управления по надзору за несовершеннолетними Марина Зайцева заявила, что в 2019 году прокуроры проводили проверки в Забайкальском крае и ряде других регионов России по данным о распространении криминальной «субкультуры» в среде подростков. Она подчеркнула, что приверженность маргинальным движениям очень быстро распространяется через Интернет.

Зайцева сообщила, что по обращениям Генпрокуратуры за несколько месяцев было блокировано более 7 тысяч сайтов, которые распространяли призывы примкнуть к таким «субкультурам». Она отметила необходимость принятия радикальных мер, передаёт ТАСС.