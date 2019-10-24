Российские полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились

Трое полицейских из Краснодара задержали сотрудника краевого управления Следственного комитета по подозрению в хранении и продаже наркотиков, после чего против них возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и уволили. Сюжет об этом вышел на телеканале «Дождь».

Инцидент произошел в конце августа. Полицейские задержали двух мужчин, которые были похожи на закладчиков — людей, которые оставляют наркотики для клиентов в укромных местах. В машине у задержанных нашли пакетик со светлым порошком и зеленой смесью.

Оказалось, что один из мужчин — старший следователь местного СК. Он отказался от медицинского освидетельствования и заявил, что приехал в безлюдное место вместе с другом, но не знает, зачем.

На следующий день участковым заявили, что они работали не на своей территории и в выходной день, поэтому не имели права никого задерживать. По словам полицейских, им поставили в табеле выходной по решению начальства. Через несколько дней всех троих уволили с формулировкой «За проступок, порочащий честь и достоинство». Против них возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.