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Еще двух человек задержали по делу Арашуковых 

Газета.Ru + ещё 2 49 минут назад
Еще двух человек задержали по делу Арашуковых
Фото: РИА Новости
Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что задержанными стали брат супруги Рауля Арашукова, который являлся замдиректором филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь", Ахмед Коцба, а также кузен Беслан Арашуков.
Уточняется, что задержанные были доставлены на допрос после прошедших у них обысков.
По данным следствия, они были соучастниками в хищении газа на 30 млрд рублей. Завтра, 23 октября, судом будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.
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Криминал , Происшествия , Газпром Межрегионгаз
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