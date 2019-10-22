Еще двух человек задержали по делу Арашуковых

Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что задержанными стали брат супруги Рауля Арашукова, который являлся замдиректором филиала " Газпром межрегионгаз Ставрополь", Ахмед Коцба, а также кузен Беслан Арашуков.

Уточняется, что задержанные были доставлены на допрос после прошедших у них обысков.

По данным следствия, они были соучастниками в хищении газа на 30 млрд рублей. Завтра, 23 октября, судом будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.