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Задержан замглавы «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Задержан замглавы «Комитета за гражданские права»
Фото: РИА Новости
В Москве следователями задержан заместитель главы правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков по подозрению в мошенничестве на крупную сумму денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.
Как отмечается, 22 октября октября Маяков получил в качестве первого транша 200 тысяч рублей от неизвестного человека, находящегося в заключении.
В дальнейшем он должен был получить 2,5 млн рублей за обещание оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора осужденного, однако не имел такой возможности.
В отношении Маякова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России.
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Криминал , Происшествия , Андрей Маяков , Генпрокуратура РФ , Москва
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