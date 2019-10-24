Задержан замглавы «Комитета за гражданские права» Андрей Маяков

Москве следователями задержан заместитель главы правозащитной благотворительной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков по подозрению в мошенничестве на крупную сумму денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по столице Юлию Иванову.

Как отмечается, 22 октября октября Маяков получил в качестве первого транша 200 тысяч рублей от неизвестного человека, находящегося в заключении.

В дальнейшем он должен был получить 2,5 млн рублей за обещание оказать содействие в проведении органами прокуратуры проверки законности приговора осужденного, однако не имел такой возможности.

В отношении Маякова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России.