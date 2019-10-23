Кровавая драма: видео с места перестрелки под Ростовом

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Кровавая драма: опубликовано видео с места перестрелки под Ростовом 

ТК «Звезда» + ещё 21 5 часов назад
В результате конфликта между местными жителями погибли пять человек и еще двое госпитализированы.
На месте массовой перестрелки в Ростовской области даже ночью не прекращают работать следователи. «Звезда» публикует видео с места происшествия, на котором запечатлены работники правоохранительных органов, которые тщательно осматривают каждый сантиметр земли.
Напомним, что во вторник, 22 октября, на хуторе в Орловском районе Ростовской области произошла стрельба между местными жителями. По информации регионального МВД, ссора между мужчинами произошла из-за земельных участков для выпаса скота. В ходе стрельбы погибли пять человек, еще двое госпитализированы. По предварительным данным, конфликтующие применили охотничье ружье.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего, опрашиваются свидетели и устанавливаются лица, причастные к массовой стрельбе.
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Криминал , Видео , Другое , Происшествия , МВД , Ростовская Область
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