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Москвичка голыми руками убила своего сожителя 

Вести Подмосковья + ещё 2 40 минут назад
Москвичка голыми руками убила сожителя
Фото: РИА Новости
В Москве расследуется факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 23 октября в районе Лефортово.
Как выяснилось, в квартире на Ухтомской улице произошел бытовой конфликт. На месте происшествия был обнаружен труп 35-летнего мужчины, смерть которого наступила около 8 часов назад. Возле него находились 41-летняя безработная сожительница.
Как выяснилось, между мужчиной и женщиной случилась ссора, в ходе которой злоумышленница нанесла множественные удары по голове своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Его сожительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка случившегося. Подозреваемую решено заключить под стражу.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Москва
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