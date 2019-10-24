Москвичка голыми руками убила сожителя

Москвичка голыми руками убила своего сожителя

Москве расследуется факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Инцидент произошел 23 октября в районе Лефортово.

Как выяснилось, в квартире на Ухтомской улице произошел бытовой конфликт. На месте происшествия был обнаружен труп 35-летнего мужчины, смерть которого наступила около 8 часов назад. Возле него находились 41-летняя безработная сожительница.

Как выяснилось, между мужчиной и женщиной случилась ссора, в ходе которой злоумышленница нанесла множественные удары по голове своему оппоненту. Пострадавший скончался на месте. Его сожительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка случившегося. Подозреваемую решено заключить под стражу.