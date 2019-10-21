«Кружил голову малолеткам»: как убивал наркоман из Бийска

Житель Бийска получил 21 год лишения свободы за два убийства, совершенных в мае. Он в одну ночь зарезал на улице 44-летнего мужчину, а после расправился с 18-летней подругой, надругался над ее телом и отрезал грудь. Вину преступник признал, заявив, что хотел проверить, какие ощущения испытает от убийства.

20-летнего жителя Бийска признали виновным по делу об убийстве 44-летнего мужчины и 18-летней девушки. Кроме того, по данным регионального Следственного комитета , его осудили за половое преступление в отношении его 15-летней сожительницы.

Суд назначил молодому человеку 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима , но в связи с тем, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, а условный срок за его предыдущие преступления не окончился, бийчанину предстоит провести в заключении 21 год, пишет портал «Алтайская правда» с заседания по делу бийчанина.

«Я считаю, что больше надо было ему дать. Он уже до этого был дважды судим за хранение наркотиков и за причинение тяжких телесных повреждений — я сам лично его ловил, но тогда он получил лишь условный срок. К слову, эти тяжкие повреждения он нанес своему отцу. С родственниками он вообще постоянно ругался, соседи его недолюбливали — они всегда говорили, что он дерганный. С девушками своего возраста он не контактировал, так как они его всерьез не воспринимали, в связи с чем общался с малолетками — им проще голову закружить», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах по городу Бийску.

На новые преступления, а именно убийства, парень решился в ночь с 21 на 22 октября. По словам 15-летней сожительницы злоумышленника, которая уже несколько месяцев проживала с ним в одном доме, за несколько часов до первого преступления он выпивал алкогольные напитки, передает «Алтайская правда».

Ближе к полуночи, когда закончилось спиртное, молодой человек предложил возлюбленной сходить в магазин — при этом он заявил, что, если девушка откажется сопровождать его в супермаркет, то он кого-нибудь зарежет по дороге. Однако школьница не восприняла слова парня всерьез и осталась дома, в связи с чем злоумышленник взял хозяйственный нож и вышел на улицу.

Вскоре, согласно материалам следствия, он встретил 44-летнего нетрезвого мужчину, который, по словам его матери, вышел проверить, почему лает их собака. Между бийчанами вспыхнул конфликт, в ходе которого парень нанес местному жителю множественные ножевые ранения, отчего тот скончался на месте.

Вернувшись домой, злоумышленник продемонстрировал своей сожительнице нож — он отметил, что никто не узнает о случившемся, так как крови нет, а следы преступления смоет дождь. Через некоторое время молодому человеку позвонила его 18-летняя знакомая. Позже выяснилось, что ей удалось отпроситься у родителей погулять под предлогом выгула собаки. Бабушка бийчанки рассказала, что на тот момент у нее были с собой ключи от квартиры и телефон, который был куплен в кредит матерью.

Встретились товарищи дома у 20-летнего злоумышленника. По словам его несовершеннолетней возлюбленной, они около 10 минут сидели на кухне и смеялись. Внезапно парень решил завладеть дорогостоящим смартфоном подруги и 35 раз ударил ее ножом в грудь — его сожительница испугалась и убежала ночевать к своей бабушке.

Чтобы скрыть улики, молодой человек снял с бийчанки одежду, сжег ее, после чего кинул тело в кусты, где надругался над ним и отрезал молочные железы. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первыми об исчезновении девушки узнали ее родители, когда питомец, которого она пошла выгуливать, вернулся домой, а дочь нет. Труп обнаружили ближе к вечеру 22 октября. В тот же день 15-летняя возлюбленная злоумышленника вернулась к нему — на вопросы об убийстве он отвечал лишь, что хотел проверить свои ощущения, но потом признался, что сделал это еще и из-за телефона погибшей.

Вскоре силовики постучались в дом 20-летнего парня. По словам его отца, в тот момент молодой человек позвонил ему и, угрожая расправой, потребовал скрыть у себя, а правоохранителям сказать, что он на работе, передает «Алтайская правда». Но в итоге его удалось задержать.

По данным местных СМИ, на допросе злоумышленник признался в содеянном, но по-новому объяснил убийства, сказав, что и 44-летний мужчина, и 18-летняя девушка «не так на него посмотрели», пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Позже отец парня рассказал, что его сын злоупотребляет спиртным с 18 лет, а в 19 лет стал употреблять наркотики — как пояснил мужчина, в нетрезвом виде его сын всегда агрессивен и стремиться устроить конфликт. «Раньше он был спокойный, а потом связался с наркотиками, и мы перестали общаться. Я догадывалась, что его посадят, но не за убийство. Никогда бы не подумала, что такое может произойти», — рассказал знакомый молодого человека сайту kp.ru.

В итоге 20-летнего признали виновным по статьям 105 УК РФ «Убийство двух лиц, сопряженное с разбоем», 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», 244 УК РФ «Надругательство над телом умершего» и 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».