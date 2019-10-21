Свои против приезжих: разгорается война воров в законе

Свои против приезжих. На Украине разгорается война воров в законе

Украина стоит на грани войны воров в законе. СМИ тиражируют версию, что обстановку в стране раскачивает министр внутренних дел Арсен Аваков , который открыл границы для кавказских авторитетов, чтобы те вытеснили авторитетов славянских. Ясно одно: без жертв в криминальной войне не обойдётся

В субботу, 12 октября, три вора в законе подкараулили и избили одного из самых влиятельных украинских воров в законе Андрея Недзельского по кличке Неделя (он же — Львовский). Это привело к автоматической раскоронации (лишению воровского титула). Но Неделя так просто не сдастся.

Сам Недзельский распространяет информацию, что за нападением на него стоит МВД , которое заинтересовано в переделе сфер влияния и уже открыло границы для «гастролеров» с Кавказа. А это значит, разразится криминальная война за деньги, ресурсы и сферы влияния.

Воровские разборки за деньги

Раскороновали Неделю в Киеве на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке Бакинский, который контролирует один из крупных киевских торгово-развлекательных центров.

Неделя приехал на свадьбу дочери старого друга, не ожидая подвоха. Но там его уже поджидали другие авторитеты, трое из которых давно имели зуб на Неделю: днепровский вор в законе Умка (в миру Сергей Олейник ), Давид Озманов по кличке Дато Краснодарский и Нодар Асоян по кличке Нодар Руставский. Они давно мечтали встретиться с Неделей и поговорить с глазу на глаз, но тот избегал встречи, видимо, догадываясь, что ничего хорошего она ему не принесёт.

Но на свадьбе, когда «коллеги по цеху» пригласили Неделю поговорить в номере отеля, тот не отказался. Однако разговор не задался, и авторитеты втроём избили и раскороновали «коллегу».

Драка стала итогом давней вражды. В 2017 году Недзельский поссорился с Умкой, якобы потребовав от последнего увеличения отчислений в центральный «общак», который контролировал Недзельский. Умка заявил, что суммы взносов с днепропетровского «общака» были обсуждены еще с Нариком и покойным Мамедом, и он не собирается ничего менять.

Умка предложил компромисс: Неделя уступает ему долю, в частности в теневом секторе спиртового бизнеса и в незаконной добыче янтаря, за что получает соответствующие отчисления. Неделя, естественно, отказал. А в марте 2018-го столичный ресторан «Лео», который расположен рядом с полицейским главком, любимое место отдыха Недели, расстреляли из гранатомета. В преступной среде считали, что это дело рук Умки, который отправил «приветик» Неделе.

Но кроме Умки у него были разногласия и с вором в законе Нодаром Руставским. Спорили из-за контроля над некоторыми сферами криминального влияния. А в июне 2017 года в Греции состоялась воровская «сходка», на которой грузинские воры во главе с Дато Кутаисским и Гайозом Звиададзе (Гия Кутаисский) приостановили статус Недели в качестве вора в законе.

Однако сам Неделя на эту «сходку» не явился. По дороге туда, в аэропорту французской Ниццы, его задержали полицейские с поддельным паспортом гражданина Венгрии.

А уже 12 октября, на свадьбе, воры разбирали жалобу на Неделю от крымского бизнесмена Юрия Ериняка (Юра Молдаван). И все закончилось дракой.

Из грязи в авторитеты

Неделя стал смотрящим за столицей после смерти в 2011 году своего шефа — Мамеда. Однако Недзельскому пришлось побороться за всеукраинский воровской «общак» и прилагавшийся к нему титул «смотрящего» по столице с другими ворами из «кутаисского» клана. Неделя победил, перетянув на свою сторону славянских воров Пичугу, Воскреса и Сеню Самарского, которые входили в ближнее окружение легендарного вора Деда Хасана.

На сходке в 2012 году они объявили смотрящим и хранителем «общака» Андрея Недзельского. Причём несмотря на то что он ни разу не отбывал срок в местах лишения свободы за кражи, а привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Вскоре после этого Неделю короновали в Греции в присутствии рекордного количества воров — 42 человека.

У Недели долгое время офис был в центре делового Киева, к нему на прием стояли в очереди бизнесмены, чиновники. Он тесно дружил с некоторыми народными депутатами из партии Петра Порошенко и помогал им решать их вопросы — разумеется, с учетом своих интересов. Впрочем, смена власти сказалась на его воровской карьере негативно.

«Неделя потерял поддержку высокопоставленных чиновников, что развязало руки его давним недругам. К тому же с учетом того, что сегодня к власти пришли выходцы из восточного региона, днепропетровский авторитет Умка не прочь не только укрепить свои позиции в Центральной и Западной Украине, но и захватить весь воровской «общак» Украины, подконтрольный Неделе», — рассказывает Украина.ру экс-сотрудник УБОП МВД Украины на условиях анонимности.

МВД открывает дорогу в Украину ворам

Сейчас окружение Недели пытается загладить конфликт и заверить, что, дескать, мелкие разногласия между авторитетами не означают раскоронации. Якобы для того, чтобы снять корону с Недели, нужно собрать большее количество воров.

По большому счету, они лукавят. Уже давно коронуют и раскороновывают даже по скайпу, а для самой процедуры достаточно решения трех авторитетов.

Ясно, что обиженный Неделя так просто этого не оставит. К тому же его поддерживают некоторые воровские кланы, которые сейчас могут выступить в его защиту, чтобы не потерять влияния и денежных потоков. А это может грозить серьезными разборками и новой криминальной войной в Украине.

Как ни странно, в расшатывании ситуации воры, поддерживающие Неделю, обвиняют МВД. Вечером после конфликта между авторитетами бывший замглавы нацполиции Вячеслав Аброськин в своём Facebook прокомментировал инцидент.

«Три вора в законе лишили статуса вор в законе Андрея Недзельского, известного по кличке «Неделя», «Львовский». После чего этого уже «недовора» сильно избили и выбросили за пределы территории.

У воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только не «законы» их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше.

Анализируя такое большое количество имеющейся информации в онлайн-доступе в отношении бывшего «законника» по кличке Андрей Львовской, он же Неделя, а также отслеживая дальнейшее развитие событий, рекомендовал бы последнему обратиться в правоохранительные органы с заявлением по обеспечению личной защиты.

Врагов у него, как в преступном мире, так и в обычном, за последние годы его «царствования» появилось очень много. И выехать спрятаться в страны Евросоюза и США он не может, потому что он там в списках персон нон грата», — сообщил Аброськин.

В окружении Недели заверили, что он без боя не сдастся, «ничего не подарит» и что воровского статуса могут лишиться многие. Более того, как уверяют авторитеты, шеф МВД Аваков даёт убежище на Украине ворам кавказской национальности, которые пачками едут на Украину из России. А это, добавляют воры, является не чем иным, как сдачей национальных интересов. И если конфликт не разрешить, кровопролития не избежать.