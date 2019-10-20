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В Приморье двух мужчин удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Мужчин удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги
Фото: РИА Новости
Двух жителей поселка Лучегорск в Приморском крае похитили и насильно удерживали в гараже почти сутки, вымогая деньги, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
По ее данным, в четверг в районе поселка Лучегорск двое похитителей насильно увезли двух местных жителей в машине в гаражный бокс и удерживали там почти сутки, 18 октября похищенные были освобождены сотрудниками полиции.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по … (статье УК — ред.) "похищение". По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1982 и 1999 года рождения, которые вымогали у похищенных жителей деньги", — рассказала Римская.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по статье "похищение" — 12 лет тюрьмы. Местные жители вернулись домой.
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Криминал , Происшествия , СКР , РИА Новости , Лучегорск , Приморский Край
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