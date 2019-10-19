Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности об истощенной девочке в Орле 

Рамблер + ещё 13 19 минут назад
Раскрыты подробности об истощенной девочке в Орле
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности жизни 12-летней девочки в городе Орёл. Истощенного подростка достали в больницу еще девять дней назад, сообщает «ОрёлТаймс».
В Орле в больницу доставили истощённую девочку
По документам девочку зовут Диана. Она ходит на четвереньках, не умеет разговаривать и абсолютно не социализирована.
«Мать алкоголичка. Это её 8-ой ребёнок. Предыдущих 7 забрали органы опеки. Этого ребёнка мать всячески прятала. Дома — содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колёсах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — рассказал источник издания.
Орловское управление СКР возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников от органов опеки и полицейских.
По данным СКР, ребенку 11 лет.
В семье воспитывалось восемь несовершеннолетних. Они проживали в плохих жилищно-бытовых условиях. В итоге 11-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение города Орла в истощенном состоянии.
«В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям матери детей», — говорится в сообщении следователей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что найденная в захламленной московской квартире девочка-маугли начала говорить.
Спецназ взял штурмом дом вора в законе
Комментарии4
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири5
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану41
Москва может оставить Минск без кредита
Москва может оставить Минск без кредита28
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»
На Украине нашли оружие для отпора «войскам Путина»62
Грузия обвинила Россию в провокации
Грузия обвинила Россию в провокации514
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
04:45
В России оценили стиль письма Трампа Эрдогану
Политика
У Симоньян родилась дочь
00:28
У Симоньян родилась дочь
Общество
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
04:00
Эрдоган захотел поговорить с Путиным
В мире Ближний Восток
Москва может оставить Минск без кредита
01:57
Москва может оставить Минск без кредита
Политика СНГ
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
00:59
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Общество
Грузия обвинила Россию в провокации
10:02
Грузия обвинила Россию в провокации
В мире Политика
Россия сделала поблажку для украинцев
03:15
Россия сделала поблажку для украинцев
Политика Общество
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
01:00
«Водитель в кровище»: Гордон попала в аварию
Шоу-бизнес
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
02:46
Летящий в Москву самолет запросил экстренную посадку
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение