Мать продавала девочку педофилам за бутылку водки

Стали известны подробности жизни 12-летней девочки в городе Орёл. Истощенного подростка достали в больницу еще девять дней назад, сообщает «ОрёлТаймс»

По документам девочку зовут Диана. Она ходит на четвереньках, не умеет разговаривать и абсолютно не социализирована.

«Мать алкоголичка. Это её 8-ой ребёнок. Предыдущих 7 забрали органы опеки. Этого ребёнка мать всячески прятала. Дома — содержала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колёсах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство», — рассказал источник издания.

Орловское управление СКР возбудило уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников от органов опеки и полицейских.

По данным СКР, ребенку 11 лет.

В семье воспитывалось восемь несовершеннолетних. Они проживали в плохих жилищно-бытовых условиях. В итоге 11-летняя девочка была доставлена в медицинское учреждение города Орла в истощенном состоянии.

«В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи. Будет дана уголовно-правовая оценка действиям матери детей», — говорится в сообщении следователей.