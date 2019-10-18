Суд рассмотрит дело участников банды «желтых хризантем»

Суд в Москве рассмотрит дело участников банды «желтых хризантем»

Участники банды «желтых хризантем», совершившие на территории столицы с 2007 г. по 2012 г. ряд особо тяжких преступлений, предстанут перед судом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Ходыкина, Дениса Сарычева, Тимофея Шатовкина и ранее осужденного Сергея Балихина — участников так называемой банды «желтых хризантем», совершивших на территории Москвы ряд убийств и разбойных нападений. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ («Участие в устойчивой вооруженной группе»), ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем и бандитизмом»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Приобретение и хранение огнестрельного оружия»), ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала собеседница агентства.

По данным следствия, фигуранты входили в состав банды, созданной в 2007 г. С. Балихиным с целью нападения на граждан и завладения их имуществом. Так, в апреле 2007 г. С. Балихин, С. Ходыкин и другие участники банды проникли в квартиру одного из домов по Волжскому бульвару, где совершили убийство 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 млн руб. Позднее, 7 марта 2009 г., Д. Сарычев и участники банды совершили разбойное нападение на квартиру, расположенную в Заревом проезде, в ходе которого были жестоко убиты трое человек, в том числе несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущества на общую сумму 2 млн 96 тыс. руб. Всего за указанный период участники банды совершили пять разбойных нападений на территории Москвы.

Во время обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен схрон оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы.

Как сообщалось ранее, следствием установлена причастность С. Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек, при этом в ходе нападений один из соучастников прятал лицо за букетом желтых хризантем. Приговором суда в 2014 г. участникам банды были назначены наказания от 14 лет до пожизненного лишения свободы.