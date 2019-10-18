Свидетель по делу Хорошавина получил условный срок

Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу вынес условное наказание Вячеславу Горбачеву , главному свидетелю по первому делу экс-главы Сахалина Александра Хорошавина , сообщил РИА Новости представитель горсуда.

"Горбачев приговорен к 7, 5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет", — рассказал собеседник агентства.

Бывший глава секретариата Хорошавина обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода. Однако он заключил со следствием соглашение, признал свою вину и дал показания против фигурантов дела. Материалы его дела отправили в отдельное производство и решили рассматривать в особом порядке.

Кроме того, решением суда будет снят арест с имущества экс-главы секретариата в Москве и в Краснодарском крае.