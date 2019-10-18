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Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина 

РИА Новости + ещё 1 38 минут назад
Свидетель по делу Хорошавина получил условный срок
Фото: РИА Новости
Южно-Сахалинский городской суд в пятницу вынес условное наказание Вячеславу Горбачеву, главному свидетелю по первому делу экс-главы Сахалина Александра Хорошавина, сообщил РИА Новости представитель горсуда.
"Горбачев приговорен к 7, 5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет", — рассказал собеседник агентства.
Бывший глава секретариата Хорошавина обвинялся в пяти эпизодах получения взяток в особо крупном размере в составе ОПГ и легализации преступного дохода. Однако он заключил со следствием соглашение, признал свою вину и дал показания против фигурантов дела. Материалы его дела отправили в отдельное производство и решили рассматривать в особом порядке.
Кроме того, решением суда будет снят арест с имущества экс-главы секретариата в Москве и в Краснодарском крае.
Городской суд Южно-Сахалинска 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
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Криминал , Происшествия , Александр Хорошавин , Вячеслав Горбачев , ФСИН , РИА Новости
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