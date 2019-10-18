«Не укради»: туляк согрешил в храме

«Не укради»: туляк согрешил при покупке свечей в храме

В Туле сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в краже свечей в храме. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По данным ведомства, 27-летний представитель цыганского купил свечи в храме на территории Привокзального округа, расплатившись пятитысячной купюрой. Получив сдачу, злоумышленник отвлек работницу храма разговором и забрал деньги обратно, после чего покинул помещение. Сумма ущерба составила 4500 рублей.

Полицейские выяснили номер автомобиля, на котором уехал подозреваемый. Вскоре его задержали.

Правоохранители возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса "Кража".