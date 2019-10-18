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В Мексике задержан один из сыновей наркобарона «Коротышки» 

Российская Газета + ещё 1 47 минут назад
Задержан один из сыновей наркобарона «Коротышки»
Фото: РИА Новости
Власти Мексики сообщили о задержании одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры ("Коротышки"). Мужчина был арестован в городе Кулиакан (штата Синалоа).
По данным издания Exselcior, члены Тихоокеанского картеля, лидером которого был "Коротышка", пытались спасти его сына. В результате произошла перестрелка неподалеку от здания прокуратуры штата, пишет РИА Новости.
Напомним, сам "Коротышка" сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Он признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий, участии в многочисленных заговорах с целью убийства, а также похищении людей.
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Криминал , Происшествия , Синалоа , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Мексика
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