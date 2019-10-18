Глав столичного ОМВД задержали при получении взятки

Руководителей столичного ОМВД задержали при получении 12 млн

Начальника отдела полиции столичного Дорогомилово и его заместителя задержали при получении крупной взятки.

Как сообщает РЕН ТВ, высокопоставленных полицейских могут обвинить по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Руководство отдела попалось на получении взятки в 12 млн рублей.

News.ru, ранее писал, что Мосгорсуд сократил на полгода срок тюремного заключения для бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко с 13 лет до 12 лет и 6 месяцев.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года за получение взятки. В ходе расследования у экс-полковника были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в размере 8,5 млрд рублей.