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Парень убил подругу ради смартфона и денег, после чего сделал селфи с трупом 

Вести.Ru 2 часа назад
107 ножевых ранений и селфи с трупом
Фото: moika78.ru
22-летний Илья Метлицкий жестоко расправился со своей 20-летней подругой Анастасией ради материальной выгоды. В настоящее время продолжается слушание дела и парню грозит 18 лет колонии строгого режима.
Трагический инцидент произошел 6 мая 2018 года в однокомнатной квартире Санкт-Петербурга. Кровавой расправе предшествовала ссора, после которой Метлицкий нанес Анастасии 107 ножевых ранений, четверть из которых пришлись в лицо и голову. После убийства преступник сфотографировал себя в зеркало с лежащим на полу трупом, а снимок разослал знакомым, сообщает "Мойка78".
Расправившись с девушкой, парень украл ее мобильный телефон стоимостью более 62 тысячи рублей, похитил банковскую карту, на которой было 94 тысячи рублей. Кроме того, убийца позвонил парню пострадавшей и под предлогом того, что его возлюбленная находится на операционном столе, попросил перевести на ее лечение 110 тысяч рублей. До задержания Метлицкий успел потратить 14 тысяч на покупки и поездки в такси.
По словам бойфренда, он познакомился с Анастасией в феврале 2018 года. Она рассказала, что учится на факультете журналистики и работает в Следственном комитете. Впоследствии выяснилось, что это не соответствует действительности. При этом Анастасия выпрашивала у него деньги на свое содержание, а щедрый ухажер ни в чем ей не отказывал и мог перевести на карту за один раз до полумиллиона рублей.
Что касается подсудимого, до убийства он имел положительные характеристики, участвовал в донорских мероприятиях, был кадетом и получил грамоту за участие в параде на Красной площади.
В суде Метлицкий не отрицал вину в убийстве и краже. По его словам, с убитой его связывали "алкоголь и интимные отношения". Во время заседания лицо убийцы не отражало практических никаких эмоций. Окончательный приговор парню вынесут 7 ноября.
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Комментарии1
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Санкт-Петербург
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