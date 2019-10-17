«Били для дрессировки, жил в туалете»: солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

Убийство 9-летней Лизы из Саратова шокировало не только жителей города, но и всю страну. Люди просили отдать преступника на самосуд, а родной отец попросил для него смертной казни. Михаил Туватин до расправы с девочкой уже был несколько раз осужден. Впервые его посадили в 19 лет за кражу, во второй раз за развратные действия по отношению к ребенку, в третий раз снова за воровство с проникновением в жилище. После освобождения мужчина не доехал домой, где его ждала мать — в 20 километрах от Саратова он выпил и напал на девушку, ограбил и изнасиловал ее.

Солагерники Туватина рассказали "Московскому комсомольцу", как относились к Туватину в местах ограничения свободы. Когда мужчину привезли в колонию отбывать четвертый срок, он выпрыгнул из "воронка", а по его внешнему виду можно было сразу сказать одно — зашуганный. В личном деле красовалась отметка о его заниженном социальном статусе, поделился бывший сотрудник ИК-17. "Так что к нам он уже приехал опущенным или, как в кино говорят, "петушарой", — отметил экс-работник колонии.

При осмотре у Туватина было несколько татуировок, имеющие в основном армейское значение. Вскоре на теле преступника появилась черная полоса — знак того, что он состоит на учете как склонный к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, а также к мужеложству.

Из карантина Туватина перевели в отряд хозобслуги, где он сразу "упал на тряпку" и практически жил в туалете — там было его основное место работы весь срок. По словам бывшего заключенного ИК-17, у преступника была своя посуда, сам он не особо общался с такими же "обиженными". Несколько раз Туватина били, но не сильно, а в целях дрессировки. "Так он свои обязанности исполнял, мыл туалет, никто на него внимания не обращал", — рассказал бывший заключенный.

Можно предположить, что подобные условия лишь добили и без того нестабильную психику саратовского убийцы. На протяжении всего четвертого срока он поддерживал связь только с матерью. Стоит отметить, что при этом Туватин ни разу не получал взысканий. Администрация колонии даже поощрила его несколько раз — заключенный получал дополнительные посылки, а также благодарности в 2013, 2014, 2015 годах.

Туватин освободился летом 2017 года. Никто из соседей не замечал ничего подозрительного в бывшем заключенном. Если взглянуть на аккаунты мужчины в социальных сетях, становится понятно — мужчина был одержим сексом.

Трагический инцидент произошел в Саратове 9 октября. Девочка ушла в школу и пропала. Ее тело нашли в ночь на 11 октября в гараже. Туватин убил ребенка якобы за то, что она задала ему неуместный вопрос.