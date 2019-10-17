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Преемник лидера преступной России попал в ловушку вора Гули 

Ura.Ru 31 минуту назад
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Фото: Ранее Седат Пекер (справа) встретился с соратником Гули Арманом Диким Фото: Instagram Седата Пекера
По репутации вора в законе Бадри Когуашвили, которого считают одним из главных противников криминального авторитета Надира Салифова (Гули), нанесен серьезный удар. Ранее Когуашвили встретился с лидером преступного мира Турции Седата Пекера, после чего в СМИ появилась информация о том, что Пекер отказал Когуашвили в услуге.
Встреча прошла в начале октября. Одним из ее организаторов был вор Гурам Ташкентский. После того, как Когуашвили и Пекер попрощались, в СМИ появились данные о том, что Пекер отказал Когуашвили в помощи с ликвидацией Гули (они являются врагами), напоминает «Росбалт». «В реальности, конечно, такая тема не обсуждалась. <…> По репутации Когуашвили был нанесен очередной серьезный удар», — пишет издание.
Как писало «URA.RU», конфликт между Когуашвили, которого считают преемником бывшего лидера криминального мира России, и Салифовым начался после того, как в присутствии Гули был избит соратник Когуашвили Гурам Чихладзе. После этого Когуашвили предпринял несколько попыток для того, чтобы лишить Гули воровского статуса.
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Криминал , Происшествия , Надир Салифов , Росбалт , Турция
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