Мужчина ограбил банк ради погашения долга

Как удалось выяснить органам следствия, в середине прошлого месяца неизвестный мужчина совершил нападение на офис банка в центре Тюмени . Злоумышленник, надев на лицо темную маску, ворвался в отделение, расположенное на улице Щербакова.

По словам очевидцев, в руках нападавший держал похожий на пистолет предмет, которым угрожал сотрудникам финансово-кредитного учреждения. Затем он похитил денежные средства в размере более миллиона рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Позднее представители организации пояснили: похищенные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей были застрахованы, поэтому вкладчики могут не беспокоиться за сохранность своих сбережений, доверенных банку.

Сотрудники финансово-кредитной организации тут же вызвали полицию. Стражи порядка начали расследование. Были взяты записи с камер видеонаблюдения, составлен фоторобот преступника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 4 статьи 162 УК РФ.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали уроженца одной из республик Закавказья. Именно его подозревают в ограблении банка. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

По имеющейся информации, фигурант признался, что потратил похищенные деньги на погашение своих своих долгов и личные нужды. За содеянное мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Расследование продолжается.