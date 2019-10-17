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Мужчина ограбил банк ради погашения долга 

Версия 1 час назад
Мужчина ограбил банк ради погашения долга
Фото: Версия
Как удалось выяснить органам следствия, в середине прошлого месяца неизвестный мужчина совершил нападение на офис банка в центре Тюмени. Злоумышленник, надев на лицо темную маску, ворвался в отделение, расположенное на улице Щербакова.
По словам очевидцев, в руках нападавший держал похожий на пистолет предмет, которым угрожал сотрудникам финансово-кредитного учреждения. Затем он похитил денежные средства в размере более миллиона рублей и скрылся в неизвестном направлении.
Позднее представители организации пояснили: похищенные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей были застрахованы, поэтому вкладчики могут не беспокоиться за сохранность своих сбережений, доверенных банку.
Сотрудники финансово-кредитной организации тут же вызвали полицию. Стражи порядка начали расследование. Были взяты записи с камер видеонаблюдения, составлен фоторобот преступника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 4 статьи 162 УК РФ.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали уроженца одной из республик Закавказья. Именно его подозревают в ограблении банка. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.
По имеющейся информации, фигурант признался, что потратил похищенные деньги на погашение своих своих долгов и личные нужды. За содеянное мужчина может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Расследование продолжается.
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Криминал , Ирина Волк , Росгвардия , МВД , Тюмень
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