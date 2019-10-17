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Сын голливудского Тарзана убил мать и был застрелен 

Рамблер + ещё 6 27 минут назад
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Фото: @Doveish1
Сын голливудского актера, исполнителя роли Тарзана Рона Эли был застрелен после того, как убил свою мать. Об этом сообщает CNN.
В офисе шерифа округа Санта-Барбара заявили, что 62-летняя Валери Лундин Эли была зарезана в доме, где она жила вместе со своим мужем-актером и 30-летним сыном Кэмероном Эли.
Рон Эли находился дома в момент убийства, он не пострадал. В качестве меры предосторожности его доставили в больницу, где он был обследован, а затем отпущен домой.
О случившемся полиции стало известно после звонка в службу 911. 81-летний Рон Эли сообщил полицейским о семейном конфликте. Когда полицейские прибыли на место преступления, то обнаружили, что Валери Эли скончалась от многочисленных ножевых ранений.
Рон Эли сообщил, что на его жену напал «член семьи». Затем полицейские обыскали окрестности и обнаружила сына пары — Кэмерона Эли.
По словам представителей шерифа, мужчина представлял угрозу, поэтому полицейские открыли огонь по подозреваемому и нанесли ему смертельное ранение.
Никто из полицейских не пострадал. Стрелявшие сотрудники полиции будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на время расследования. Их коллегам предстоит выяснить, насколько обоснованной была стрельба.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Лондоне начался суд над россиянином Сергеем Кудрявцевым, признавшимся в убийстве своих родителей. 48-летний мужчина, специалист по визуальным эффектам «Властелина колец», назвал своим мотивом скандал из-за собаки.
Кудрявцев, имеющий гражданства России и Новой Зеландии, три года назад переехал в Лондон к родителям вместе со своим неаполитанским мастифом по имени Энцо. Из-за возраста здоровье собаки ухудшилось, а Кудрявцев счел, что его родители — 68-летняя Татьяна и 69-летний Владимир — «усугубляют эти проблемы».
Они открывали окна в квартире и создавали сквозняки, которые, как он решил, плохо влияли на состояние собаки. В день убийства он поспорил с родителями по этому поводу, а затем решил убить их.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии
Криминал , Другое , Происшествия , Сергей Кудрявцев
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