В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу 

Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Уточняется, что в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Учительница находится под подпиской о невыезде.
Женщина была уволена после того, как родители учеников увидели на кадрах, снятых скрытой камерой, что преподаватель била и толкала школьников.