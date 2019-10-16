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В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Фото: Газета.Ru
Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.
Уточняется, что в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Учительница находится под подпиской о невыезде.
Женщина была уволена после того, как родители учеников увидели на кадрах, снятых скрытой камерой, что преподаватель била и толкала школьников.
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Криминал , Образование , Ирина Волк , МВД , РИА Новости , Москва
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