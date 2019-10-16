В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу

Полиция возбудило дело в отношении учительницы московской коррекционной школы, которая била учеников, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк

Уточняется, что в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Учительница находится под подпиской о невыезде.

Женщина была уволена после того, как родители учеников увидели на кадрах, снятых скрытой камерой, что преподаватель била и толкала школьников.