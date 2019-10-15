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Появилось видео с места убийства молодой матери 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийца 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.
На записи видно, как на месте преступления работают полицейские. Они ведут мужчину в наручниках, по дороге он им что-то показывает и рассказывает.
Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство.
15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше.
По подозрению в убийстве задержаны три человека: цыгане (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана.
Криминал , Видео , Происшествия , РЕН ТВ , Екатеринбург
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