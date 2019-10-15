Появилось видео с места убийства молодой матери

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места убийца 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.

На записи видно, как на месте преступления работают полицейские. Они ведут мужчину в наручниках, по дороге он им что-то показывает и рассказывает.

Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда отправилась на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля Audi Q5. Спустя несколько дней ее автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт девушки и документы на транспортное средство.

15 октября было обнаружено тело Ксении Каторгиной: ее зарезали и закопали в окрестностях частного сектора на Уралмаше.

По подозрению в убийстве задержаны три человека: цыгане (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана.