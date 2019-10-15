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Убийцам многодетной матери в Псебае вынесли приговор 

Рамблер + ещё 5 12 минут назад
Убийцам многодетной матери в Псебае вынесли приговор
Фото: pixabay.com
Убийцы и насильники многодетной матери в Псебае приговорены к 19 и почти 10 годам лишения свободы, сообщается на сайте Краснодарского краевого суда.
40-летняя Наталья Дмитриева, как сообщал «Рамблер», была изнасилована и убита в поселке Псебай весной прошлого года. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое местных жителей — 16 и 20 лет. Они дали признательные показания.
Судебный процесс по данному делу длился более девяти месяцев — были изучены и исследованы 35 томов уголовного дела, допрошены свыше 60 свидетелей. Сегодня Краснодарский краевой суд завершил его рассмотрение.
Обвиняемые были признаны виновными. Старший из них был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу и ограничению свободы, младший — к девяти годам и 11 месяцам с отбыванием наказания сначала в воспитательной колонии, затем в колонии общего режима, а также штрафу. При вынесении приговора последнему суд учел, что тот совершил преступление, будучи несовершеннолетним.
«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в сообщении суда.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Наталья Дмитриева , ФСИН , Псебай
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