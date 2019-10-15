Студент крымского морского вуза подрался с преподавателями

В Керченском государственном морском технологическом университете (КГМТУ) студент подрался с преподавателями. Об этом сообщает «Интерфакс».

Студент Артем Беркус рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что драка произошла в кабинете декана морского факультета. По его словам, конфликт начался после попытки снять на видео грубые ответы преподавателей на вопросы о расписании занятий. Молодой человек заявил, что намерен забрать документы из вуза. К своему посту он приложил фотографии синяков и разорванной одежды.

Участники конфликта написали заявления в полицию, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили агентству в пресс-службе МВД по региону. О телесных повреждениях участников драки не сообщается.

Ранее в Белгороде школьник избил сделавшего ему замечание учителя информатики. Конфликт якобы начался с насмешек подростков над молодым учителем, которые имели место «на глазах у множества детей». Один из школьников ударил мужчину по лицу, повалил его на пол и разбил ему в кровь губу и щеку. Уточняется, что директор школы не хотела предавать инцидент огласке.