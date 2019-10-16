В МВД раскрыли подробности задержаний подозреваемых в убийстве девушки на Урале

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о том, как происходило задержание подозреваемых в убийстве молодой жительницы Екатеринбурга

«Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с коллегами из отдела внутренних дел города Березовский и Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны в качестве подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной двое мужчин 1990 и 1977 г.р., а также женщина 1988 г.р. — все они уроженцы Челябинской области», — сказал Горелых.

По его словам, 27-летняя Каторгина пропала 10 октября после того, как поехала показывать потенциальным покупателям свой автомобиль, который решила продать.

«Молодая женщина 1992 г.р. 10 октября текущего года ушла с работы, чтобы показать покупателю свою машину для последующей продажи и пропала. На ее розыск были ориентированы все наряды и гарнизоны полиции Свердловской области, а также волонтеры. Сыщики отрабатывали различные версии исчезновения девушки», — добавил начальник пресс-службы.

Он уточнил, что по указанию начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора полиции Александра Мешкова для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион была направлена группа наиболее опытных оперуполномоченных.

«Вечером 14 октября в городе Копейск сыщики задержали сначала первого подозреваемого — он в тот момент передвигался в такси. Еще двух задержали ночью на съемной квартире в городе Челябинске. Всех троих доставили под конвоем полиции в Следственный комитет», — рассказал Горелых.

В настоящее время задержанные дают признательные показания.

«Предварительный мотив совершенного преступления — корысть, то есть завладение чужим транспортным средством. После совершенного убийства злоумышленники избавились от тела жертвы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, сбросив его в технический колодец», — сказал Валерий Горелых.

По словам сотрудника МВД, один из подозреваемых ранее привлекался к уголовное ответственности. Решением суда он был лишен свободы сроком на 7 лет, наказание он отбывал в исправительной колонии №8, откуда освободился в феврале 2017 года.

В настоящее время все задержанные содержатся под стражей и проверяются сотрудниками уголовного розыска и СК на причастность к ранее совершенным тяжким и особо тяжким преступлениям, заключил начальник пресс-службы МВД по Свердловской области. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Ксения Каторгина перед гибелью отправилась к ТЦ «Белая башня» с намерением продать свой автомобиль Audi Q5. Там она должна была встретиться с покупателями. Однако девушка перестала выходить на связь. Автомобиль Ксении нашли спустя два дня в Челябинске, а ее тело — через 5 дней в частном секторе Уралмаша.