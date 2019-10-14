Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга

Убийство знаменитого шансонье Михаила Круга было незапланированным, рассказал подозреваемый в убийстве Александр Агеев телеканалу НТВ.

По словам Агеева, он и его напарник Дмитрий Веселов планировали ограбление и вошли в совершенно пустой дом. Не успели они осмотреться, как услышали шорохи: семья шансонье неожиданно вернулась домой.

По словам преступника, они с напарником надеялись незаметно покинуть здание, но супруга Круга Ирина увидела их и закричала, на крики пришел хозяин дома.

По его словам, Круг кинулся на Веселова, у того в руках был пистолет с глушителем.

«Они начали бороться. Я не знаю, выпивший он был или что, но он хватал Веселова за руки. В момент этой борьбы прозвучал выстрел», — рассказал Агеев.

Подозреваемый заявил, что до убийства видел Круга пару раз, но никогда с ним не общался и не слушал его песен.

«Мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг у него Костенко, и все», — приводит слова Агеева «Телепрограмма».