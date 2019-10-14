Убийца рассказал о последних часах жизни Михаила Круга 

Убийство знаменитого шансонье Михаила Круга было незапланированным, рассказал подозреваемый в убийстве Александр Агеев телеканалу НТВ.
По словам Агеева, он и его напарник Дмитрий Веселов планировали ограбление и вошли в совершенно пустой дом. Не успели они осмотреться, как услышали шорохи: семья шансонье неожиданно вернулась домой.
По словам преступника, они с напарником надеялись незаметно покинуть здание, но супруга Круга Ирина увидела их и закричала, на крики пришел хозяин дома.
По его словам, Круг кинулся на Веселова, у того в руках был пистолет с глушителем.
«Они начали бороться. Я не знаю, выпивший он был или что, но он хватал Веселова за руки. В момент этой борьбы прозвучал выстрел», — рассказал Агеев.
Подозреваемый заявил, что до убийства видел Круга пару раз, но никогда с ним не общался и не слушал его песен.
«Мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг у него Костенко, и все», — приводит слова Агеева «Телепрограмма».
В сентябре СК РФ отчитался о раскрытии убийства Михаила Круга. К преступлению оказались причастны члены банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Последний в настоящее время отбывает пожизненное заключение за другие преступления, Веселов был убит в 2003 году.