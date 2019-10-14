Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного 

РИА Новости + ещё 6 6 часов назад
ФСИН проверит колонию в Карелии после сообщения об избиении заключенного
Фото: Р-Спорт
Комиссия Федеральной службы исполнения наказаний приступила к проверке данных о возможном избиении заключенного начальником исправительной колонии №9 (ИК-9) в Карелии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального УФСИН Виталий Фефелов.
В начале октября в интернете появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлены кадры, как избивают заключенного. Ряд региональных СМИ заявляют, что на кадрах запечатлен нынешний начальник колонии №9 Иван Савельев (в 2014 году — замначальника ИК-9).
"По факту публикации видео проводится служебная проверка в ИК-9 УФСИН по Республике Карелия. Работают официальные представители центрального аппарата ФСИН России", — сказал Фефелов.
В ведомстве не стали сообщать, отстранен ли Савельев от должности на время проверки.
В сентябре в ряде СМИ со ссылкой на заключенных и правозащитников также были опубликованы материалы о пытках, якобы применявшихся к заключенным ИК-9. СК по Карелии сообщал о проверке по заявлению Савельева, который намерен привлечь к ответственности ряд СМИ, так как считает информацию клеветой.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Последние новости
"Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном "Казнь": отец подозреваемого в убийстве девочки сказал, как стоит поступить с сыном Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Путин подарил королю Саудовской Аравии камчатского кречета Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2" Газа нет: Европа потребовала срочно достроить "Северный поток - 2"
Комментарии
Криминал , Виталий Фефелов , Иван Савельев , ФСИН , РИА Новости , Республика Карелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
«Залечили до комы»: россиянка пожаловалась на врачей
«Залечили до комы»: россиянка пожаловалась на врачей1
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова4
«Это приведет к геноциду»
«Это приведет к геноциду»83
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде29
Видео
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
05:23
Саратовского детоубийцу некому защищать в суде
Происшествия
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
04:43
В ЕС оценили план Киева по Донбассу
В мире Европа
В Средиземном море запустили «Калибры»
00:53
В Средиземном море запустили «Калибры»
Армия Войска
В России возродят поезда-призраки
03:09
В России возродят поезда-призраки
Оружие Армия
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Путин проводит переговоры с королём Саудовской Аравии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение