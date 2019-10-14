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Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку 

Рамблер + ещё 21 52 минуты назад
Сына судьи и депутата задержали за смертельную драку
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России объявил о задержании подозреваемых в избиении до смерти 31-летнего жителя Красноярска.
«В рамках расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерти 31-летнего жителя города Красноярска (ч. 4 ст. 111 УК РФ), задержаны двое подозреваемых», — говорится на сайте СК РФ.
Задержанные, мужчины 24 и 29 лет, оба были ранее судимы. Один — за мошенничество и грабеж, второй за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
Следствие установило, что ночью 15 сентября в ходе телефонного разговора у подозреваемых произошел конфликт с их знакомым, после чего они приехали к нему домой и избили на лестничной клетке. Потерпевший скончался в больнице. Избиение снимал на видео их приятель, видео приобщено к делу в качестве вещественного доказательства.
По данным телеграм-канала Life Shot, задержанные — Андрей Шилов и Сергей Шмелев. Один из них — сын председателя Емельяновского поселкового Совета депутатов и бывшей судьи Емельяновского районного суда.
В СК указали, что «никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений».
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Комментарии76
Криминал , Происшествия , Сергей Шмелев , Андрей Шилов , СКР , Красноярск
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