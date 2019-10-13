Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В кафе под Петербургом диджея зарезали за «неправильную» музыку 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Диджея зарезали за «неправильную» музыку
Фото: Pixabay.com
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея из-за недовольства музыкой в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Как сообщает 47news, инцидент произошел в ночь на 13 октября. Гостю не понравилась музыка, он в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, на что ему ответили отказом. Посетитель ударил диджея ножом в сердце.
Пострадавший был госпитализирован, вскоре он скончался.
Вступиться за раненого диджея пытался официант, который ворвался в зал с кухонным тесаком. Его сдержали посетители, выбив холодное оружие из рук.
Подозреваемого в убийстве мужчину объявили в розыск, им оказался представитель азербайджанской диаспоры.
В середине августа в Москве в возрасте 29 лет умерла известная диджей Жанна Рассказова.
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Брянске найдено забетонированное тело мужчины В Брянске найдено забетонированное тело мужчины Полицейские в США по ошибке застрелили чернокожую американку в ее доме Полицейские в США по ошибке застрелили чернокожую американку в ее доме Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело
Криминал , Происшествия , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова частично показала своего мужа
Миронова частично показала своего мужа
Россияне застряли в Японии без еды и воды
Россияне застряли в Японии без еды и воды3
Армия Сирии приготовилась дать отпор Турции
Армия Сирии приготовилась дать отпор Турции90
«Мы подождем»: Путин объяснил лояльность к Трампу
«Мы подождем»: Путин объяснил лояльность к Трампу143
«Это нарушение»: в Германии оценили Крым в составе РФ
«Это нарушение»: в Германии оценили Крым в составе РФ334
Видео
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
02:01
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
В мире
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
02:18
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Криминал Происшествия
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
01:12
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
В мире Ближний Восток
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
00:20
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
Погода Новости Москвы
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
02:41
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
Происшествия Статьи
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение