Мужчина с ножом напал на полицейского

Мужчина с ножом напал отдел полиции в Москве

В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД . Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.

По данным источника издания, мужчина тяжело ранил 29-летнего полицейского. После этого его задержали коллеги пострадавшего. Устанавливаются мотивы нападения и личность злоумышленника.

1 октября в Москве напали с ножом на полковника Следственного комитета . Он увидел мужчину, стоявшего с плакатом у проходной ведомства в Техническом переулке, подошел узнать, что случилось, и получил удар в область сердца. В тот же день раненый полковник умер в больнице, напавшего на него задержали, а затем арестовали.

По данным источника «Ленты.ру», погибший был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан