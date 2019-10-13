Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина с ножом напал отдел полиции в Москве 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Мужчина с ножом напал на полицейского
Фото: РИА Новости
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.
По данным источника издания, мужчина тяжело ранил 29-летнего полицейского. После этого его задержали коллеги пострадавшего. Устанавливаются мотивы нападения и личность злоумышленника.
1 октября в Москве напали с ножом на полковника Следственного комитета. Он увидел мужчину, стоявшего с плакатом у проходной ведомства в Техническом переулке, подошел узнать, что случилось, и получил удар в область сердца. В тот же день раненый полковник умер в больнице, напавшего на него задержали, а затем арестовали.
По данным источника «Ленты.ру», погибший был сотрудником управления по рассмотрению обращений граждан
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Последние новости
Путин назвал причину проблем в отношениях России и США Путин назвал причину проблем в отношениях России и США С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным Обстрел турками спецназа США сочли преднамеренным
Криминал , Происшествия , СКР , ГИБДД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У российской армии нашли финансовые дыры
У российской армии нашли финансовые дыры2
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова
«Не человек»: Чаплин обрушился на Шнурова9
Голодный енот устроил погром в московском кафе
Голодный енот устроил погром в московском кафе9
Гитарист Queen написал о Леонове
Гитарист Queen написал о Леонове10
Соловьеву захотели запретить въезд в ЕС и США
Соловьеву захотели запретить въезд в ЕС и США244
Видео
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
02:01
Бомбежка больниц в Сирии: России выдвинули обвинение
В мире
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
02:18
Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк
Криминал Происшествия
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
01:12
Президент Израиля попросил Путина о помиловании
В мире Ближний Восток
Украине предрекли незавидную участь
03:58
Украине предрекли незавидную участь
В мире Украина
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
03:09
Куда ударит «Ясень»: В США назвали цель России в Европе
Оружие Армия
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
00:20
Москвичам пообещали «особый» погодный сезон
Погода Новости Москвы
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
02:41
Цветы и игрушки: Саратов простился с убитой школьницей
Происшествия Статьи
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
05:48
Врач-онколог сказала, что может помочь Заворотнюк
Шоу-бизнес
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
02:06
«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой
В мире Статьи
Познер вынес приговор отечественному ТВ
00:57
Познер вынес приговор отечественному ТВ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение