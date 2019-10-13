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Задержан 15 лет насиловавший россиянок пенсионер-маньяк 

Рамблер + ещё 13 18 минут назад
В России поймали пенсионера-маньяка, вычислив его ДНК-профиль. Житель Томской области задержан по подозрению в изнасилованиях, которые происходили в течение 15 лет. Об этом сообщает Управление СКР по Томской области.
«Задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии преступлений против половой свободы и неприкосновенности в городе Стрежевой, совершаемых на протяжении 15 лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что задержание произошло при помощи ФСБ.
По данным следствия, в период с 2004 года по 2017 год на территории г. Стрежевой Томской области было совершено несколько эпизодов нападения на женщин и сексуального насилия. Следователи пришли к выводу, что преступления были совершены одним и тем же лицом. Поймать подозреваемого помог ДНК-профиль.
«При производстве дополнительной генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель г. Стрежевой. Подозреваемый был опознан одной из потерпевших», — говорится в сообщении следователей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Бельгии футболистов обвинили в изнасиловании неадекватной девушки, находившейся в наркотическом опьянении. Инцидент произошел в столовой клуба.
Комментарии21
Криминал , Видео , Происшествия , ФСБ , Томская Область
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