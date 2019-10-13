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В российском городе нашли забетонированное тело мужчины 

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В городе РФ нашли забетонированное тело мужчины
Фото: пресс-служба СКР
В гараже россиянина обнаружили тело пропавшего без вести 57-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Брянской области.
Отмечается, что СК возбудил уголовное дело после сообщения родственников об исчезновении жителя Брянска, после чего было установлено, что пропажа мужчины носит криминальный характер. «Его тело обнаружено в гараже, расположенном по улице Урицкого в городе Брянске. Тело мужчины было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», — сказано в сообщении.
Правоохранители задержали троих подозреваемых и заключили их под стражу. Им предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанным грозит мера пресечения в виде лишения свободы от шести до пятнадцати лет.
В июле июля сообщалось об обнаружении мумифицированного трупа, который был замурован в стену здания XVII века. Его нашли рабочие в грузовике с битым кирпичом, оставшимся после сноса церковной лавки. Погибший был завернут в простыню, которая успела истлеть. Ноги и руки мужчины были обмотаны скотчем, а в его спину вбиты несколько строительных гвоздей. По предварительным данным, он скончался не менее 10 лет назад.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Брянск
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