В городе РФ нашли забетонированное тело мужчины

В российском городе нашли забетонированное тело мужчины

В гараже россиянина обнаружили тело пропавшего без вести 57-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Брянской области.

Отмечается, что СК возбудил уголовное дело после сообщения родственников об исчезновении жителя Брянска , после чего было установлено, что пропажа мужчины носит криминальный характер. «Его тело обнаружено в гараже, расположенном по улице Урицкого в городе Брянске. Тело мужчины было тщательно спрятано, и, чтобы обнаружить и извлечь его, оперативным сотрудникам пришлось вскрывать бетонный пол в гараже», — сказано в сообщении.

Правоохранители задержали троих подозреваемых и заключили их под стражу. Им предъявлены обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанным грозит мера пресечения в виде лишения свободы от шести до пятнадцати лет.

В июле июля сообщалось об обнаружении мумифицированного трупа, который был замурован в стену здания XVII века. Его нашли рабочие в грузовике с битым кирпичом, оставшимся после сноса церковной лавки. Погибший был завернут в простыню, которая успела истлеть. Ноги и руки мужчины были обмотаны скотчем, а в его спину вбиты несколько строительных гвоздей. По предварительным данным, он скончался не менее 10 лет назад.