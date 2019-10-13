Пропавшего мужчину нашли замурованным

Пропавшего в Брянске мужчину нашли замурованным

Оперативные сотрудники обнаружили тело безвестно пропавшего 57-летнего мужчины забетонированным.

Родственники убитого обратились ранее в органы полиции с заявлением о его пропаже. В ходе следствия сотрудники МВД СК РФ пришли к выводу, что его исчезновение носит криминальный характер и вышли на след подозреваемых. Тело мужчины обнаружили в полу гаража по улице Урицкого залитым в бетон, сообщает сайт управления СК РФ по Брянской области.

Трое подозреваемых заключены под стражу, им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Как писал News.ru ранее, тётя убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой заявила, что семья ребёнка выступает против смертной казни для убийцы. Она не хочет, чтобы этот случай стал прецедентом