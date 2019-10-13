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Пропавшего в Брянске мужчину нашли замурованным 

News.ru + ещё 4 59 минут назад
Пропавшего мужчину нашли замурованным
Фото: пресс-служба СКР
Оперативные сотрудники обнаружили тело безвестно пропавшего 57-летнего мужчины забетонированным.
Родственники убитого обратились ранее в органы полиции с заявлением о его пропаже. В ходе следствия сотрудники МВД и СК РФ пришли к выводу, что его исчезновение носит криминальный характер и вышли на след подозреваемых. Тело мужчины обнаружили в полу гаража по улице Урицкого залитым в бетон, сообщает сайт управления СК РФ по Брянской области.
Трое подозреваемых заключены под стражу, им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.
Как писал News.ru ранее, тётя убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой заявила, что семья ребёнка выступает против смертной казни для убийцы. Она не хочет, чтобы этот случай стал прецедентом
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Брянск
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