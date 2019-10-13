«Смотрящего» по Украине «раскороновали» 

«Смотрящий» по центральной Украине, «злодей в законе» Андрея Неделя был раскоронован и сильно избит тремя другими криминальными «авторитетами». Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, все произошло на свадьбе, отмечавшейся в семье «авторитета» Олега «Бакинского». Прямо за столом три криминальных вожака лишили статуса «вора в законе» (на Украине их называют злодiй в законi) Андрея Недзельского, известного по кличкам «Неделя» и «Львовский».
«После чего этого уже недозлодея сильно побили и выбросили за пределы территории. У "злодеев в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше» — написал Аброськин.
По данным силовиков, Неделя курировал на Украине криминальный янтарный бизнес. Известен тем, что был коронован, при том, что никогда не отбывал срок. Он уроженец Львова, ему 46 лет. Был держателем общака. Ранее пресса сообщала, что часть криминального мира подозревала его в связях с СБУ, а сам он якобы хвастался распечатками телефонных переговоров других украинских «злодеев в законе».