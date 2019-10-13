«Смотрящего» по Украине «раскороновали»

«Смотрящий» по центральной Украине , «злодей в законе» Андрея Неделя был раскоронован и сильно избит тремя другими криминальными «авторитетами». Об этом сообщил в фейсбуке бывший заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, все произошло на свадьбе, отмечавшейся в семье «авторитета» Олега «Бакинского». Прямо за столом три криминальных вожака лишили статуса «вора в законе» (на Украине их называют злодiй в законi) Андрея Недзельского, известного по кличкам «Неделя» и «Львовский».

«После чего этого уже недозлодея сильно побили и выбросили за пределы территории. У "злодеев в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше» — написал Аброськин.