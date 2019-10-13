«Смотрящего» по Украине «раскороновали»

«Смотрящего» по Украине лишили статуса вора в законе

Криминальный авторитет Андрей Недзельский, известный под кличкой Неделя, лишён статуса в Киеве . Его «раскороновали» три других вора в законе на свадьбе их общего знакомого по криминалу.

После этого Недзельского серьёзно «избили и выбросили за пределы территории». Об этом сообщил бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

СМИ называли Недзельского «смотрящим» по Украине и Киеву, а также держателем украинского воровского «общака».

Ранее News.ru сообщал, что криминальных авторитетов в России продолжают прижимать на законодательном уровне со всех сторон. В марте был принят закон, согласно которому создание или руководство преступным сообществом теперь наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей. Теперь же ворам в законе хотят устроить «весёлую» жизнь и на зоне.