С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор

Сотни человек пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Саратове проститься с убитой девятилетней Лизой пришли сотни человек, передает корреспондент «Ленты.ру».

Во дворе дома, где живет семья, собрались соседи. Три автобуса в сопровождении машин ГИБДД отвезли всех желающих проститься с ребенком в храм. В церковь смогли попасть около 100 человек, еще порядка 300 людей стоят на улице.

Церемония проходит в Храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Утром 9 октября девятилетняя Лиза пропала по дороге в школу. По подозрению в убийстве был задержан неоднократно судимый 35-летний Михаил Туватин. Он признался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Жители Саратова требовали выдать им убийцу для самосуда. Туватин арестован на два месяца.