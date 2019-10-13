С убитой в Саратове девочкой пришел проститься весь двор

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Сотни человек пришли проститься с убитой в Саратове девочкой 

Lenta.ru + ещё 7 44 минуты назад
В Саратове проститься с убитой девятилетней Лизой пришли сотни человек, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Во дворе дома, где живет семья, собрались соседи. Три автобуса в сопровождении машин ГИБДД отвезли всех желающих проститься с ребенком в храм. В церковь смогли попасть около 100 человек, еще порядка 300 людей стоят на улице.
Церемония проходит в Храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Утром 9 октября девятилетняя Лиза пропала по дороге в школу. По подозрению в убийстве был задержан неоднократно судимый 35-летний Михаил Туватин. Он признался, что задушил ребенка, а тело спрятал в гараже. Жители Саратова требовали выдать им убийцу для самосуда. Туватин арестован на два месяца.
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Криминал , Видео , Происшествия , ГИБДД , Lenta.ru , Саратов
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