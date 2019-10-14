Цветы для убитой в Саратове девочки пришлось перевозить грузовиком

Жители Саратова принесли столько цветов для убитой девятилетней школьницы, что для их перевозки пришлось использовать грузовик. Об этом сообщает РЕН ТВ.

13 октября простились с Лизой, которую задушил неоднократно судимый 35-летний Михаил Туватин. На похороны собрались все ее соседи. В храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла могли попасть около 100 человек, из-за этого на улице образовалась очередь желающих проститься.

Утром 9 октября девятилетняя Лиза пропала по дороге в школу. Позднее задержанный убийца признался, что спрятал тело в гараже. Жители Саратова требовали выдать им убийцу для самосуда. Туватин арестован на два месяца.