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Таксист в Петербурге ограбил клиента за долгое ожидание 

BFM.RU 1 час назад
Таксист ограбил клиента за долгое ожидание
Фото: ТАСС
Инцидент произошел в Красносельском районе. Водитель — гражданин Азербайджана — задержан по подозрению в разбое, передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, 22-летнего мужчину подозревают в том, что он в ночь на 10 октября избил пассажира и отобрал у него 7700 рублей.
По информации пресс-службы, в ходе конфликта таксист полоснул пассажира по лицу обратной стороной лезвия ножа и потребовал деньги. Получив все наличные, которые были у клиента, он ударил его и уехал. Задержанный работает в «Яндекс. Такси».
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Криминал , Происшествия , МВД , Интерфакс , Азербайджан , Санкт-Петербург
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