Таксист ограбил клиента за долгое ожидание

Таксист в Петербурге ограбил клиента за долгое ожидание

Инцидент произошел в Красносельском районе. Водитель — гражданин Азербайджана — задержан по подозрению в разбое, передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД , 22-летнего мужчину подозревают в том, что он в ночь на 10 октября избил пассажира и отобрал у него 7700 рублей.

По информации пресс-службы, в ходе конфликта таксист полоснул пассажира по лицу обратной стороной лезвия ножа и потребовал деньги. Получив все наличные, которые были у клиента, он ударил его и уехал. Задержанный работает в «Яндекс. Такси».